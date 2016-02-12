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بينيلوبي كروز و بلاك لايفلي ونجمات عالميات في إطلالات مبهرة

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الجمعة 12-02-2016 05:24

شهد هذا الأسبوع الكثير من المناسبات الكبيرة والهامة، التي اختارت النجمات، من أجل حضورها، أجمل التصاميم وأكثرها روعة وأناقة، ومن أفخم دور الأزياء العالمية. وقد تنوعت هذه الإطلالات بين الفساتين الطويلة والفساتين القصيرة، وبين التايورات والتصميمات العصرية. وقد اخترنا لك اليوم أبرز هذه الإطلالات وأكثرها جمالاً. 

بهذه الخطوات نجحت رايتشل ماكأدامز في اختيار إطلالاتها

ومن النجمات اللواتي لفتن نظرنا بخياراتهن: بينيلوبي كروز Penelope Cruz التي تألقت بفستان باللونين الأسود والذهبي حمل توقيع بالمان Balmain. كما لفتتنا إطلالة عارضة الأزياء إيزابيل غولارت Izabel Goulart بفستان أسود من الدانتيل اختارته من ماركيزا Marchesa. والنجمة بلاك لايفلي Blake Lively بدت غاية في التألق بتصميم باللون الأبيض من شانيل Chanel، بينما عارضة الأزياء كارلي كلوس Karlie Kloss فقد اختارت فستاناً من شانيل Chanel أيضاً لكن باللون الأسود.
وقد أحببنا إطلالة الممثلة كاتي هولمز Katie Holmes من زاك بوزن Zac Posen، وإطلالة الممثلة أليزابيت بانكس Elizabeth Banks في فستان أحمر من إيلي صعب Elie Saab، وعارضة الأزياء أدريانا ليما Adriana Lima أيضاً اختارت فستاناً أحمر، لكنه حمل توقيع دار ماركيزا Marchesa. 

هذه هي أجمل وأبرز إطلالات النجمات لهذا الأسبوع، شاهديها هنا بالصور، واستوحي منها الإطلالة التي تعجبك لتتألقي بأجمل أسلوب. 

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