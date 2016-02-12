أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأهلى: لم نحسم هوية المدير الفنى الأجنبى.."وزيزو" مهمته أكبر

Google+ Print
الأهلى: لم نحسم هوية المدير الفنى الأجنبى.."وزيزو" مهمته أكبر الأهلى: لم نحسم هوية المدير الفنى الأجنبى.."وزيزو" مهمته أكبر
أكد كامل زاهر، أمين صندوق النادى الأهلى، أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر، لم سحسم هوية المدير الفنى الأجنبى الجديد، الذى سيتولى قيادة الفريق الكروى الأول، خلفاً لعبد العزيز عبد الشافى "زيزو" المدرب الحالى.

أوضح زاهر، أن انتصارات المارد الأحمر، منحت المجلس ارتياح فى تحديد هوية المدير الفنى القادم، واختياره بشىء من التأنى، مؤكداً أن "زيزو" لديه مهام أكبر وقوى من القيادة الفنية، وهى تنظيم المنظومة الكروية الداخلية للقلعة الحمراء، وفقاً لمنصبه الأساسى - رئيس قطاع الكرة -، لافتاً أن تلك المهمة طويلة الأجل، تعد الأهم فى المنظومة برمتها، ويجب أن يتولاها شخص كفء يستطيع تطويرها.

أضاف أمين صندوق القلعة الحمراء، خلال تصريحاته لبرنامج "الكورة مع الحياة" مع سيف زاهر، أنه سيتم وضع مصلحة النادى فى المقام الأولى، والسعى لتحقيقها، مشيراً إلى أن "زيزو" أبن الأهلى ويعشق الكيان، وتفكيره يطابق تفكير مجلس الإدارة حالياً.


>4 أسباب وراء الهجمة الأهلاوية على الفضائيات بعد الفوز بالقمة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365