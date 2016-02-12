الأهلى: لم نحسم هوية المدير الفنى الأجنبى.."وزيزو" مهمته أكبر

أكد كامل زاهر، أمين صندوق النادى الأهلى، أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر، لم سحسم هوية المدير الفنى الأجنبى الجديد، الذى سيتولى قيادة الفريق الكروى الأول، خلفاً لعبد العزيز عبد الشافى "زيزو" المدرب الحالى.

أوضح زاهر، أن انتصارات المارد الأحمر، منحت المجلس ارتياح فى تحديد هوية المدير الفنى القادم، واختياره بشىء من التأنى، مؤكداً أن "زيزو" لديه مهام أكبر وقوى من القيادة الفنية، وهى تنظيم المنظومة الكروية الداخلية للقلعة الحمراء، وفقاً لمنصبه الأساسى - رئيس قطاع الكرة -، لافتاً أن تلك المهمة طويلة الأجل، تعد الأهم فى المنظومة برمتها، ويجب أن يتولاها شخص كفء يستطيع تطويرها.

أضاف أمين صندوق القلعة الحمراء، خلال تصريحاته لبرنامج "الكورة مع الحياة" مع سيف زاهر، أنه سيتم وضع مصلحة النادى فى المقام الأولى، والسعى لتحقيقها، مشيراً إلى أن "زيزو" أبن الأهلى ويعشق الكيان، وتفكيره يطابق تفكير مجلس الإدارة حالياً.

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