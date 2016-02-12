عرفة السيد يتحدث لـ في الجول عن: نقطة قوة الأهلي.. وأصعب مدافع

لا يؤمن عرفة السيد مهاجم طلائع الجيش بأن فوز الأهلي على الزمالك في قمة الكرة المصرية سيكون مقياسا لملاقاة الفريقين يوم السبت.

ويلتقي الأهلي وطلائع الجيش يوم السبت بملعب السويس في إطار الجولة 18 من الدوري المصري.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بينما يأتي الجيش في المركز الـ14 برصيد 20 نقطة.

وتحدث عرفة السيد لـFilGoal.com قائلا:"بالطبع مباراة صعبة للغاية، فالأهلي يسير بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة".

واستدرك"لكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمامه".

وبسؤاله عن إذا ما كان انتصار الأهلي في القمة أمام الزمالك سيجعله يعبر الجيش أجاب"ليس مقياسسا فكل مباراة لها ظروفها الخاصة بها".

وتابع"أصعب شيء في مواجهة الأهلي إذا لم نكن في مستوانا أو غاب عنا التوفيق".

في الوقت ذاته يتمنى عرفة السيد تسجيل هدفا في شباك الأهلي الذي لم يستقبل أي هدف خلال آخر اربع مباريات ولا يرى أن ذلك الأمر صعبا.

وأكمل مهاجم الزمالك السابق"لقد سجلت في مرمى الأهلي مرتين من قبل وأتمنى بالطبع تكرار ذلك الأمر في المباراة المقبلة، أهم شيء ألا تبتعد خطوط الفريق عني أو لم تصلني الكرة".

وعن نقطة قوة الأهلي وضعفه علق"خط وسط الأهلي هو نقطة قوته حاليا، ومؤخرا لا يوجد لديه أي نقطة ضعف فالفريق أصبح مميزا للغاية".

وبسؤاله عن أصعب مدافع في الأهلي أجاب"رامي ربيعة".