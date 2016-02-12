أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

القلق النفسى يصيبك بالصداع.. تعرف على أعراضه وسبل الوقاية منه

Google+ Print
القلق النفسى يصيبك بالصداع.. تعرف على أعراضه وسبل الوقاية منه القلق النفسى يصيبك بالصداع.. تعرف على أعراضه وسبل الوقاية منه
القلق النفسى مشكلة نفسية يعانى منها البعض نتيجة أسباب مختلفة، منها ضغوط الحياة وزيادة المتطلبات.

أعرض القلق النفسى


>ويقول الدكتور معتز بالله إبراهيم مدرس مساعد الصحة النفسية بكلية طب عين شمس إن أعراض الإصابة تشمل :
>• الخوف والرعب.
>• الأفكار الوسواسية.
>• الكوابيس.

تأثير القلق النفسى على الشعور بالأعراض مرضية


>ويوضح مدرس مساعد الصحة النفسية، أن شعور الشخص بالقلق النفسى يتسبب فى إصابته ببعض الأعراض المرضية، ومنها:
>• زيادة ضربات القلب.
>• التنميل فى الأطراف.
>• الشد العضلى.
>• الشعور بالصداع.
>• ضعف التركيز.

وأشار د. معتز إلى أن شعور الإنسان بتلك الأعراض لا يعنى إصابته بمرض عضوى؛ لأن للقلق النفسى دورًا كبيرًا فى هذه الأعراض، وكذلك الحالة النفسية السيئة.

وينصح د. معتز بممارسة مناسبة أو هواية للتخلص من الطاقة السلبية والخروج من نطاق القلق وتأثيره على الحالة النفسية والمزاجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

وكيل "النواب": برلمان الطلائع أحد أهم إنجازات وزارة الشباب والرياضة

وكيل "النواب": برلمان الطلائع أحد أهم إنجازات وزارة الشباب والرياضة