القلق النفسى يصيبك بالصداع.. تعرف على أعراضه وسبل الوقاية منه

أعرض القلق النفسى

تأثير القلق النفسى على الشعور بالأعراض مرضية

القلق النفسى مشكلة نفسية يعانى منها البعض نتيجة أسباب مختلفة، منها ضغوط الحياة وزيادة المتطلبات.>ويقول الدكتور معتز بالله إبراهيم مدرس مساعد الصحة النفسية بكلية طب عين شمس إن أعراض الإصابة تشمل :>• الخوف والرعب.>• الأفكار الوسواسية.>• الكوابيس.>ويوضح مدرس مساعد الصحة النفسية، أن شعور الشخص بالقلق النفسى يتسبب فى إصابته ببعض الأعراض المرضية، ومنها:>• زيادة ضربات القلب.>• التنميل فى الأطراف.>• الشد العضلى.>• الشعور بالصداع.>• ضعف التركيز.

وأشار د. معتز إلى أن شعور الإنسان بتلك الأعراض لا يعنى إصابته بمرض عضوى؛ لأن للقلق النفسى دورًا كبيرًا فى هذه الأعراض، وكذلك الحالة النفسية السيئة.

وينصح د. معتز بممارسة رياضة مناسبة أو هواية للتخلص من الطاقة السلبية والخروج من نطاق القلق وتأثيره على الحالة النفسية والمزاجية.