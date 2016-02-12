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التهابات جلد الثدى من مؤشرات إصابته بالسرطان.. استشيرى الطبيب

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التهابات جلد الثدى من مؤشرات إصابته بالسرطان.. استشيرى الطبيب التهابات جلد الثدى من مؤشرات إصابته بالسرطان.. استشيرى الطبيب
سرطان الثدى أحد أنواع السرطانات التى تصيب نسبة كبيرة من السيدات لأسباب مختلفة؛ منها الوراثة أو وجود تاريخ هرمونى للسيدة.

سرطان الثدى


>وتقول الدكتور نجلاء عبد الرزاق أستاذ الأشعة التداخلية بكلية طب قصر العينى ومدير البرنامج القومى لصحة المرأة التابع لوزارة الصحة، إن سرطان الثدى عبارة نمو خلايا سرطانية فى الأنسجة الداخلية للثديين.

الالتهابات الجلدية فى الثدى من مؤشرات الإصابة بسرطان الثدى


>وتوضح مدير البرنامج القومى لصحة المرأة، أن كثيرًا من السيدات يعتقدن بأن بعض الالتهابات وحدوث احمرار من أعراض الالتهابات الجلدية، وذلك غير صحيح فى المطلق، حيث يمكن أن تلك الالتهابات قد تشير لإصابة المرأة بسرطان الثدى، حيث ظهور التهابات جلدية فى الثدى أحد مؤشرات الإصابة بسرطان الثدى.

فى حالة ملاحظة السيدة وجود التهابات فى الثدى تنصح د. نجلاء بإجراء كشف على الثديين؛ لاستبعاد إصابتها بسرطان الثدى أو الـتأكد من إصابتها به، وبالتالى إخضاعها لرعاية طبية وفحصها بأشعة لماموجرام لمعرفة المرحلة التى وصل إليها الورم وتحديد العلاج اللازم.

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مصر 365