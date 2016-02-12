شكري يلتقي برئيس وزراء العراق ووزيري خارجية لبنان وسلوفاكيا



> التقي سامح شكري وزير الخارجية خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للامن مساء يوم ١٢ يناير مع كل من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وكل من وزيري خارجية لبنان وسلوفاكيا.

وصرح المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري تناول خلال لقائه مع رئيس وزراء العراق مسار العلاقات الثنائية بين مصر والعراق وسبل تطويرها وتعميقها في مختلف المجالات . كما تم التأكيد علي الخطورة البالغة لقضية الاٍرهاب واهمية تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة البغيضة التي تستهدف تفتيت وتقسيم الدول العربية. وفي هذا السياق اعرب رئيس الوزراء العبادي عن تقديره لمبادرة السيد الرئيس الخاصة بتصحيح الخطاب الديني ومكافحة الفكر المتطرف.

كما تم خلال اللقاء تناول الإوضاع الإقليمية، خاصة في سوريا وليبيا واليمن، حيث شدد الجانبان على ضرورة التوصل لحلول سياسية لازمات المنطقة ودعم منهج الحوار بما يقضي على فرص انتشار الاٍرهاب الذي يستغل أزمات المنطقة للتغلغل فيها.

علي الجانب الاخر، ذكر ابو زيد أن االوزير شكري التقي ايضا مساء ذات اليوم مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، حيث بحث الوزيران تطورات الأوضاع السياسية في لبنان ، وسبل الخروج من الأزمة الحالية ، وكذا تطورات الأزمة السورية وانعكاساتها على لبنان والمنطقة. كما تم تناول العلاقات القوية التي تربط بين البلدين وكيفية تطويرها بما يرتقي وتطلعات الشعبين المصري واللبناني.

هذا، وقد التقي وزير الخارجية ايضا في ميونخ مع نظيره السلوفاكي، وتم تناول تطورات الأزمة السورية والاهمية البالغة لوقف اعمال العنف بأسرع وقت ممكن حماية لأرواح المدنيين الأبرياء ومكافحة الاٍرهاب في المنطقة، وكذا وتطورات القضية الفلسطينية باعتبارها اقدم الصراعات في المتطقة، واهمية الدفع بحل الدولتين . كما استعرض الوزيران العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفاكيا واتفقا علي تطويرها في مختلف مجالات التعاون، وناقش الوزيران ايضا العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي في ابعادها المختلفة.