أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القبض علي موظف بديوان محافظة الوادي الجديد بحوزته سلاح ناري وذخيرة

Google+ Print
القبض علي موظف بديوان محافظة الوادي الجديد بحوزته سلاح ناري وذخيرة القبض علي موظف بديوان محافظة الوادي الجديد بحوزته سلاح ناري وذخيرة

فرد خرطوش – أرشيفية

تلقي اللواء محمد قاسم مديرامن الوادي الجديد اللواء محمد اسماعيل قاسم، بلاغاً من رئيس مباحث المديرية، يفيد ضبط سلاح ناري بحوزة موظف عمومي بمركز الخارجة خلال ورود معلومات سرية لوحدة بمباحث قسم الخارجة، عن حيازة موظف بديوان عام محافظة الوادي الجديد، لسلاح ناري واخفاؤه داخل منزله .

تم تقنين الإجراءات القانونية ،واستصدار اذن من النيابة العامة لمداهمة منزل المتهم ،وتشكلت قوة أمنية بقيادة الرائد أيمن مجدي المنشاوي، رئيس مباحث مركز الخارجة، وتمكنت القوة من القبض علي ” ي 34 سنة موظف بديوان عام المحافظة ،وبحوزته فرد خرطوش عيار ،وطلقة نارية من ذات العيار بقصد الدفاع .

تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 712 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2016 ،وأخطار النيابة العامة للتحقيق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا