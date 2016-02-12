القبض علي موظف بديوان محافظة الوادي الجديد بحوزته سلاح ناري وذخيرة

تلقي اللواء محمد قاسم مديرامن الوادي الجديد اللواء محمد اسماعيل قاسم، بلاغاً من رئيس مباحث المديرية، يفيد ضبط سلاح ناري بحوزة موظف عمومي بمركز الخارجة خلال ورود معلومات سرية لوحدة بمباحث قسم الخارجة، عن حيازة موظف بديوان عام محافظة الوادي الجديد، لسلاح ناري واخفاؤه داخل منزله .

تم تقنين الإجراءات القانونية ،واستصدار اذن من النيابة العامة لمداهمة منزل المتهم ،وتشكلت قوة أمنية بقيادة الرائد أيمن مجدي المنشاوي، رئيس مباحث مركز الخارجة، وتمكنت القوة من القبض علي ” ي 34 سنة موظف بديوان عام المحافظة ،وبحوزته فرد خرطوش عيار ،وطلقة نارية من ذات العيار بقصد الدفاع .

تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 712 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2016 ،وأخطار النيابة العامة للتحقيق