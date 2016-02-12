«رانييري» مدرب «ليستر» يأمل ألا يوقظه أرسنال من حلم جميل

عبر كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي عن أمله في ألا يوقظه أرسنال من حلم جميل عندما يحل متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ضيفا على ملعب الامارات يوم الاحد.

ومع العروض المذهلة التي يقدمها ليستر هذا الموسم تحول الكثير من المشككين الى مؤمنين بقدرة الفريق على الفوز بأول القابه للدوري ورشحته شركات المراهنات لنيل البطولة بعد فوزه 3-1 على مانشستر سيتي في الجولة السابقة.

والسؤال الذي يواجهه ليستر حاليا هو هل يملك الخبرة اللازمة للتعامل مع ضغوط المنافسة على اللقب؟

وأبلغ المدرب الايطالي الصحفيين يوم الجمعة “أتمنى أن تصدق التوقعات هذه المرة. كل ما افكر فيه هو النقاط.”وتابع “الضغط يقع على الاخرين. لست مضطرا للشعور بالضغط. فلماذا افعل ذلك؟ أتمنى أن نواصل الحلم مع جماهيرنا. لا أريد الاستيقاظ من هذا الحلم.”

واستطرد “لا نشعر بالضغط. الضغط كان في بداية الموسم من اجل ان نلعب بشكل جيد. نرغب في الحفاظ على نفس الاداء ونحن الان في مكان آمن.”

وارسنال صاحب المركز الثالث والذي يتأخر عن ليستر صاحب الصدارة بخمس نقاط واحد من فريقين فقط تفوقا على ليستر في الدوري هذا الموسم بعدما فازوا عليهم في أرضهم 5-2 في 26 سبتمبر ويتوقع رانييري مباراة مثيرة أخرى.

وقال رانييري “يملك أرسنال العديد من اللاعبين الرائعين. لديهم سحرة يمكنهم في أي لحظة تغيير نتيجة أي مباراة.”

وأضاف “في المواجهة السابقة سجلوا خمسة أهداف وسجلنا هدفين وحرمنا اطار المرمى من هدفين. كانت مباراة مثيرة. ستكون مباراة مفتوحة يوم الاحد.. لكن أرسنال سيعاني من ضغط أكبر لانهم انفقوا أموالا أكثر.”