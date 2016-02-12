"القومى لمكافحة الفساد": بلاغ للنائب العام ضد السبكى لإهانته سيدات الصعيد

قال محمد توفيق، المنسق العام للمركز القومى لمكافحة الفساد بالإسكندرية، إن اللجنة القانونية للمركز بالإسكندرية تعد حاليا مذكرة وبلاغ للنائب العام ضد تيمور السبكى، لما قام به من إساءة بالغة لسيدات الصعيد، المعروف عنهن العفة والنقاء والطهارة، بحكم العادات والتقاليد المعروفة عن أخلاق أهل الجنوب وصعيد مصر ورجالها، وسيداتها على وجه الخصوص.

وأضاف توفيق، فى بيانٍ له أن البلاغ سيتضمن كل ما ذكره "السبكى" بحيث يعد من الجرائم التى يعاقب عليها القانون، وفقًا لنص المادة 269 من قانون العقوبات، وهى التحريض على الفسق، ونشر الرذيلة فى المجتمع ونشرها، فضلاً عن معاقبته بجريمة السب والقذف المعاقب عليها بالقانون فى حق أهالى الصعيد والدلتا.

وقال البيان إن ما اقترفه السبكى يثير الشبهات حول نساء الصعيد، ويطعن فى كرامة الرجال، وهو افتراء يصل إلى درجة المخطط الانتقامى من الصعيد، وتفتيت المجتمع، وتقسيمه، وتصدير صورة غير واقعية عن فساد أخلاقى داخل مجتمع، محافظ فى الأصل بطبعه.