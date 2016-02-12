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ضبط موظف زور شهادة وفاة للتهروب من حكم بالمؤبد بكفر الشيخ

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ضبط موظف زور شهادة وفاة للتهروب من حكم بالمؤبد بكفر الشيخ ضبط موظف زور شهادة وفاة للتهروب من حكم بالمؤبد بكفر الشيخ
ألقت الأجهزة الأمنية، وقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على موظف قام بتزوير شهادة وفاة للتهرب من حكم قضائى صادر ضده فى إحدى القضايا الجنائية، مستعيناً بشقيقته الموظفة بالتربية والتعليم.

وكان اللواء شريف الروبى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، قد تلقى إخطارا من اللواء أنور سعيد نائب مدير الإدارة بضبط "المدعو "محمد م.إ.م"، 49 سنة، موظف بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، لتزويره شهادة بوفاته، للتهرب من حكم بالمؤبد، عن طريق شقيقته.

وأكدت تحريات المقدم كريم المحلاوى مفتش قطاع مصلحة الأمن العام، تحت إشراف العقيد عبد الخالق حجازى رئيس منطقة غرب الدلتا، بقيام المتهم المذكور مستعيناً بشقيقته الموظفة بالتربية والتعليم، وآخرين، باستخراج شهادة وفاة مزورة ، لتقديمها للجهات المختصة، بهدف تضليل العدالة، بشأن إنهاء إجراءات الحكم الصادر ضده بوفاته، وانتقاله إلى الإسكندرية للإقامة بها.

وتبين من التحريات والمحكوم عليه فى القضية رقم 4030 لسنة 2014 جنايات قسم ثان كفرالشيخ، والمقيدة برقم كلى 2082 لسنة 2014، والمحصورة برقم 1946 لسنة 2015 كفرالشيخ الكلية، والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد بتهمة إحراز سلاح نارى بجلسة 22 / 12 / 2015، مازال على قيد الحياة، ويقيم بمحافظة الإسكندرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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