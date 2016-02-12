تموين الجيزة: تحرير 792 محضر ضد مخابز ومطاحن مخالفة

قال حفظى إلياس وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة، أن المديرية تكثف من حملاتها التفتيشية على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين.

وأشار وكيل الوزارة فى تصريحات خاصة، إلى أنه تم تحرير 338 محضر ضد المخابز البلدية والطباقى والمطاحن المتعاقدة، تنوعت بين عدم مطابقة المواصفات وعدم وجود شهادة صحية والغلق وإنهاء الترخيص والاستيلاء على الدعم.

وأضاف، أنه تم أيضا تحرير 409 محضر فى مجال الأسواق، لمخالفات البيع بأسعار أزيد وعدم الإعلان عن الأسعار وقضايا غش تجارى، كما تم تحرير 45 محضر للبداليين التموينين، لتوقف البعض منهم والبيع بأزيد من السلع المعلن والغلق، بالإضافة إلىتحرير محضر رقم 820 جنح مركز القناطر ضد مطحن بأبو غالب، لعدم وجود أرصدة دقيق بالمطحن.