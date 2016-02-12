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نجيب ساويرس: أردوغان المتهور قد يجر المنطقة إلى حرب إقليمية طائفية

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نجيب ساويرس: أردوغان المتهور قد يجر المنطقة إلى حرب إقليمية طائفية نجيب ساويرس: أردوغان المتهور قد يجر المنطقة إلى حرب إقليمية طائفية
نشر نجيب ساويرس، رجل الأعمال ، عدة تغريدات، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، محللاً من خلالهم أحوال المنطقة العربية وعلاقتها بتركيا.

وكتب ساويرس:"السياسة الخارجية دبت فيها الحياة و ألاحظ قوة و سرعة القرار ، ورغبة فى إزاحة الديكتاتور الأسد لكن أتخوف من مواجهة روسية تحارب لبقائه".

وأضاف: "كما أن التحالف مع هذا المتهور أردوغان قد يجر المنطقة كلها إلى حرب إقليمية طائفية لا نعرف أبعادها و تبعاتها".

اردوغان-ساويرس-(1)

اردوغان-ساويرس-(2)


>ساويرس: أردوغان ديكتاتور قامع للحريات والمصالحة معه ضد الشعب التركى

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مصر 365

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