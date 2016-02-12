نجيب ساويرس: أردوغان المتهور قد يجر المنطقة إلى حرب إقليمية طائفية

نشر نجيب ساويرس، رجل الأعمال ، عدة تغريدات، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، محللاً من خلالهم أحوال المنطقة العربية وعلاقتها بتركيا.

وكتب ساويرس:"السياسة الخارجية السعودية دبت فيها الحياة و ألاحظ قوة و سرعة القرار ، ورغبة فى إزاحة الديكتاتور الأسد لكن أتخوف من مواجهة روسية تحارب لبقائه".

وأضاف: "كما أن التحالف مع هذا المتهور أردوغان قد يجر المنطقة كلها إلى حرب إقليمية طائفية لا نعرف أبعادها و تبعاتها".

ساويرس: أردوغان ديكتاتور قامع للحريات والمصالحة معه ضد الشعب التركى