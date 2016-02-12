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نقابة الأطباء:توجيه "الوزراء" بمعاقبة المدانين بواقعة المطرية قرار إيجابى

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نقابة الأطباء:توجيه "الوزراء" بمعاقبة المدانين بواقعة المطرية قرار إيجابى نقابة الأطباء:توجيه "الوزراء" بمعاقبة المدانين بواقعة المطرية قرار إيجابى
قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن توجيه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، باستكمال التحقيقات الجارية فى واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، ومعاقبة المدانين فيها، قرار إيجابى، مطالبا بإصداره قرارات لتوفير تأمينات حقيقة للمستشفيات لحماية الفريق الطبى.

وأضاف ا"لطاهر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه على رئيس الوزراء أن يكمل تلك الخطو بإصدار قرارات بأن يتم الإبلاغ عن أى حادث اعتداء من إدارة المستشفى نفسها، لعمل المحضر داخل المستشفى نفسها، واعتبار الحادث "اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله" وليست مشاجرة، مطالبا بالانتباه إلى خطورة هذا الاعتداءات التى قد تؤدى إلى خسارة المنظومة الصحية بالكامل.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، قد أعلنت مطالبتها بمحاسبة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.


>-بالصور.. إقبال كثيف من الأطباء على النقابة للمشاركة بالجمعية العمومية
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-اكتمال النصاب القانونى لعمومية "الأطباء" الطارئة قبل موعدها بساعة
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- محمد السادات: أرفض دعوة "الأطباء" للإضراب العام وندعم مطالب تأمين المستشفيات
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-أمين اتحاد المهن الطبية: الاعتداء على الأطباء "مهزلة" وندعم قرارات النقابة
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- نقابة المهندسين: نؤيد المطالب العادلة لمحاسبة المعتدين على أطباء المطرية
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- الأطباء:تكرار الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية انعكاس لعدم تأمينها
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- عمومية "الأطباء" الطارئة ترهن قراراتها بنتائج التحقيق مع أمناء شرطة المطرية.. وتهدد بالتصعيد فى حال عدم إدانتهم.. الإضراب مطروح على جدول الأعمال.. وإعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدى على المستشفيات
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مصر 365

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