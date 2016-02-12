نقابة الأطباء:توجيه "الوزراء" بمعاقبة المدانين بواقعة المطرية قرار إيجابى

قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن توجيه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، باستكمال التحقيقات الجارية فى واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، ومعاقبة المدانين فيها، قرار إيجابى، مطالبا بإصداره قرارات لتوفير تأمينات حقيقة للمستشفيات لحماية الفريق الطبى.

وأضاف ا"لطاهر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه على رئيس الوزراء أن يكمل تلك الخطو بإصدار قرارات بأن يتم الإبلاغ عن أى حادث اعتداء من إدارة المستشفى نفسها، لعمل المحضر داخل المستشفى نفسها، واعتبار الحادث "اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله" وليست مشاجرة، مطالبا الحكومة بالانتباه إلى خطورة هذا الاعتداءات التى قد تؤدى إلى خسارة المنظومة الصحية بالكامل.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، قد أعلنت مطالبتها بمحاسبة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

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