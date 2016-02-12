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نبيل فهمى: عصام الحداد أول من دخل مكتب "أوباما" منذ عام 1974

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نبيل فهمى: عصام الحداد أول من دخل مكتب "أوباما" منذ عام 1974 نبيل فهمى: عصام الحداد أول من دخل مكتب "أوباما" منذ عام 1974
قال نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إن عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الأسبق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى في عهد الإخوان، أول من دخل مكتب الرئيس الأمريكى باراك أوباما، حيث لم يدخل أى مسئول أو وزير خارجية مصرى مكتب الرئيس الأمريكى بمفرده نهائيًا منذ عام 1974.

وأضاف "فهمى" خلال حوار تليفزيونى، أنه لا يوجدى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، شك حول شرعية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعترف بأنه رئيس شرعى منتخب، لأنهم تجاوزوا المرحلة التى كانوا يتربصون فيها لمصر.

وأوضح وزير الخارجية السابق، أن المنطقة ستشهد هدوء إذا وجد تقارب أو يحدث تحاور بين 6 دول هم "أمريكا وروسيا، والسعودية وإيران، ومصر وتركيا"، مشيرا إلى أن التقارب الروسى الأمريكى يعد الأسهل فى التقارب، رغم أن البعض يراه مستحيلاً، لكن التقارب بين وإيران شبه مستحيل لأن هناك تهديدًا من طهران لمصالح المملكة العربية السعودية.

وكشف نبيل فهمى، أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت لا ترغب فى تولى جمال مبارك الحكم، عقب رحيل والده قبل اندلاع ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية بحثت شخصية جمال مبارك من خلال عدة لقاءات على مستويات هامة، ولم تر قيادته فى السيطرة على الأوضاع.

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مصر 365

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