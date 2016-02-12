رئيس وزراء فرنسا ينتقد سياسة الهجرة التى تنتهجها المستشارة الألمانية

انتقد رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس سياسية الانفتاح على اللاجئين التى تنتهجها المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.

وقال فالس – فى حديث للصحافة الألمانية ينشر غدا السبت ـ إن هذه السياسة كانت مبررة فى مرحلة معينة، إلا أنها لن تستمر على المدى الطويل، وأضاف ” طاقتنا الاستيعابية المحدودة وتوترات الأسابيع الماضية فى ألمانيا، ولكن أيضا فى بلدان أخرى فى أوروبا، تجبرنا على قول الأشياء بوضوح، وهى أن أوروبا لن تستطيع استقبال كل المهاجرين القادمين من سوريا والعراق أو أفريقيا”.

وشدد رئيس وزراء فرنسا على ضرورة أن تضبط أوروبا مجددا حدودها وسياستها للهجرة ومنح حق اللجوء، وكان رئيس الوزراء الروسى ديمترى مدفيديف قد اعتبر أن السياسة الأوروبية لاستقبال اللاجئين والتى تجسدها المستشارة انجيلا ميركل “غبية بكل بساطة”، وذلك فى مقابلة أجرتها معه صحيفة (هاندلسبلات) الاقتصادية الألمانية ونشرت اليوم الجمعة.

وأضاف مدفيديف “من الغباء بكل بساطة أن تفتح أوروبا أبوابها على مصراعيها وتدعو كل الذين يتطلعون إلى المجيء”، يشار إلى أن ألمانيا واجهت انتقادات عديدة مؤخرا بسبب سياستها حيال ملف المهاجرين، واستقبلت وحدها خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجيء.