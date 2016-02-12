بان كى مون يثنى على العمل الذى قام به رئيس المجلس الرئاسى من أجل ليبيا

>تلقى رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج اتصالا هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون، أثنى فيه على العمل الشاق الذى قام به السراج خلال الأشهر الماضية من أجل ليبيا.

وأشار بان كى مون، فى بيان نشر اليوم على موقع بعثة الأمم المتحدة، إلى التقدم الكبير الذى أحرزه والمجلس الرئاسى فى ظل ظروف صعبة، مشجعا السراج على الاستمرار فى العمل مع أعضاء مجلس الرئاسة الآخرين ومع ممثله الخاص بغية تذليل المسائل الأخيرة وتقديم قائمة جديدة بالوزراء المقترحين إلى مجلس النواب قريباً.

وأكد الأمين العام على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطنى لكى يتمكن الليبيون من التصدى معاً إلى العديد من التحديات التى يواجهونها، بما فى ذلك خطر توسع تنظيم داعش والتدهور الاقتصادي.

>من ناحية أخرى اندلع اليوم الجمعة حريق فى محل لبيع المحروقات المهربة، وطال سيارتين كانتا تنتظران قبالته، وذلك بالقرب من معبر رأس جدير الحدودى مع ليبيا، وتحديدا بالنقطة المعروفة باسم القيطون، ما تسبب فى حرق كميات مقدرة بـ 800 لتر نصفها مخزن بالمحل والبقية محملة على متن السيارتين، ما أدى إلى اتلافهما.

ونقلت إذاعة (شمس اف ام) عن مصدر بالجهة تأكيده أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية، وأن شاحنتى إطفاء استقدمتا من معبر رأس جدير ومن مدينة بن قردان ساهمتا فى اخماد الحريق.

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