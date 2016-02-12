المؤلف “أيمن بهجت قمر” في “100 سؤال” مع راغدة شلهوب.. “على الحياة”‎

تستضيف الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها “100 سؤال” على قناة الحياة والذي يذاع الساعة 11 مساء السبت المؤلف والسيناريست أيمن بهجت قمر.

ويتحدث أيمن خلال الحلقة عن العديد من الأمور الفنية والسياسية وأيضًا الرياضية، وقال أيمن “بنعدل الدساتير ولا ننفذ شيئًا”، وأضاف: تورطت فى كتابة أغنية لشيرين غنتها لمبارك، ولن أعيد ما حدث حتى للرئيس عبد الفتاح السيسى”.

وحول مشواره الفني مع المطربين، حيث وصف الملحن عمرو مصطفى قائلًا: “رايحة منه”، وأكد أن أنجح أغنية كتبها كانت بعد انفصاله عن الفنان عمرو دياب.

وأكد أن أفضل من لحن كلماته كان وليد سعد، وليس عمرو مصطفى، لأن الأخير يكتب الكلمات على لحنه، كما أعلن عن أنه يفضل أن يغنى كلماته حسين الجسمى وليس عمرو دياب.

وعن ظاهرة تقليد الفنانين قال أيمن بهجت قمر إن رامى صبرى يضع نفسه دائمًا فى منطقة عمرو دياب، رغم أن إمكانياته مختلفة عن عمرو، كما كشف عن انتمائه للنادى الأهلى.

ويؤكد “قمر” أنه لن يلحن للمطرب ساموزين، وأشار إلى أن أول أجر تقاضاه كان 100 جنيه ولم يحصل عليه كاملا تقاضي منه 80 جنيها “كاش” والـ 20 الباقية “جركن عصير”.

ويكشف ” بهجت قمر” في ” 100 سؤال” كرهه لأغنية له بعنوان “بعشق أمك”، التى قامت الفنانه دوللي شاهين بغنائها مشيرًا إلى أنها أغنية “قذرة”، وعملها من أجل الربح لأنه كان عليه قسط فلوس ولازم يدفعه.

وعبر “قمر”عن سخطه من مهنة تأليف الأغاني، قائلًا: “بافكر اعتزل كتابة الأغاني لأني بتعامل معاملة الكلب، وإحنا أقل من الكلاب”.

وقال ان جميع الفنانين المعنيين بعمل الجزء الثاني من “ليالي الحلمية” رحبوا بالفكرة ما عدا غير المعنيين وذكر ماجدة خير الله التي قال عنها انها لا يصح أن تعمل كناقدة.