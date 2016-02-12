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مباشر – كاربي 0-0 روما.. صلاح أساسيا

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مباشر – كاربي 0-0 روما.. صلاح أساسيا مباشر – كاربي 0-0 روما.. صلاح أساسيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي روما وكاربي في إطار الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

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انطلاق المباراة.

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شهد تشكيل روما الذي سوف يواجه كاربي مساء يوم الجمعة لحساب الجولة 25 من الدوري الإيطالي عودة إيدن دجيكو ليلعب أساسيا.

في الوقت ذاته دفع لوتشانو سباليتي بمحمد صلاح ودييجو بيروتي وستيفان الشعراوي في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل روما كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: تشيزني

في الدفاع: أليساندرو فلورينزي- كوستاس مانولاس- أنطونيو روديجير- لوكاس دين

في الوسط: رادجا ناينجولان- ويليام فانكير- ستيفان الشعراوي

في الهجوم: محمد صلاح- إيدن دجيكو- دييجو بيروتي

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فيديو اليوم السابع