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ضيوف معرض الصناعات العربية فى رحلة لمدينة نزوى العمانية

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ضيوف معرض الصناعات العربية فى رحلة لمدينة نزوى العمانية ضيوف معرض الصناعات العربية فى رحلة لمدينة نزوى العمانية
نظمت شركة الساحل الشرقى لتنظيم المعارض صباح أمس رحلة لضيوف معرض الصناعات العربية وملتقى الصناعة والاستثمار رحلة إلى مدينة نزوى العمانية وجولة للفنان المصرى سامح يسرى والمشاركين وضيوف المعرض للتعرف على المعالم السياحية والاستثمارية فى سلطنة عمان.

قام الوفد بزيارة قلعة نزوى التاريخية إلى جانب زيارة للمدينة وسوق نزوى حيث التاريخ والحضارة مروراً بغرفة تجارة وصناعة عمان وتناول وجبة الغداء بفندق جولدن توليب. حيث استمتع الجميع بمعالم مسقط السياحية والجو الرائع .

الجدير بالذكر أن معرض الصناعات العربية وملتقى الاستثمار انتهى مساء أمس واستمر ثلاثة أيام وذلك تزامنا مع يوم الصناعة العمانية بمركز عمان الدولى، وتم الافتتاح تحت رعاية محمد بن ثوينى بن شهاب آل سعيد، بحضور الدكتورة هدى يسى رئيسة اتحاد المستثمرات العرب وخديجة البطاشية رئيس الساحل الشرقى للمعارض وعدد من سيدات ورجال الأعمال من الدول العربية والأوروبية ومشاركة العديد من الشركات الصناعية من السلطنة ودول الخليج والدول العربية والأوروبية.

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مصر 365