ضبط 3 طن حفاضات أطفال مغشوشة في بني سويف‎



> تمكنت مباحث التموين ببني سويف برئاسة المقدم محمد محفوظ رئيس المباحث وعدد من معاونية ومفتشي التموين من ضبط المدعو م س عاطل مقيم مركز اهناسيا يقوم بشراء حفاظات اطفال مرتجعات المصانع ويقوم بإعادة تعبئتها وتغليفها بواسطة ماكينة لكبس الحفاظات وماكينة للتغليف ويقوم بطرح المنتج بالاسواق بمسمي تجاري اخر علي الحفاظات ويعد ذلك مخالفا للقانون لقيامة بإدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة وطرح المنتج بالاسواق بأسم تجاري وعلامة تجارية بدون ترخيص من الجهات الصناعية المختصة وتقليد العلامات والبيانات التجارية والغش التجاري والتصنيع للمنتج غير مطابق للمواصفات.

تم مصادرة المضبوطات عبارة عن طن حفاظات أطفال كبير الحجم ، و 1.5 طن حفاظات أطفال متوسط الحجم ، و 68 باكتة حفاظات بكل باكتة 40 حفاظة أطفالوتم تحرير محضر بالواقعة لتتولي النيابة العامة التحقيق.