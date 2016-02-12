رضا عبد العال منفعلا: فيريرا لم يقدم أي شيء للزمالك وصلاح أفضل منه 100 مرة

أكد رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق أن محمد صلاح المدير الفني الحالي للفريق الأبيض "أفضل 100 مرة من البرتغالي جوزفالدو فيريرا".

الزمالك قرر إقالة أحمد حسام ميدو من منصبه كمدير فني للفريق عقب الخسارة أمام الأهلي ليصبح محمد صلاح كمدير فني مؤقت للفريق.

وأبدى عددا كبيرا من جماهير الزمالك رغبتهم في عودة فيريرا من جديد لتدريب الفريق. (طالع أيضا - 3 مشاهد في "عودة فيريرا إلى الزمالك")

وتحدث رضا عبد العال غاضبا عن رغبات عودة فيريرا إلى الزمالك قائلا: "فيريرا لم يقدم أي شيء مع الزمالك. لم يكن يلعب كرة قدم. لم يقدم أي شيء ولاعبي الفريق هم سبب الانتصارات والتتويجات".

وأضاف خلال ظهوره التليفزيوني "محمد صلاح أفضل 100 مرة من فيريرا الذي ترك الزمالك من أجل 100 ألف دولار. اقسم بالله صلاح أفضل منه".

وأكمل حديثه قائلا موجها رسالته إلى مرتضى منصور: "اترك مهمة الزمالك لمحمد صلاح حتى نهاية الموسم. المدرب الأجنبي سيحتاج لفترة طويلة حتى يعرف اللاعبين وسيفقد الفريق الدوري".

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