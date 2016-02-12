مصرع صيدلى وإصابة 10 أخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى صيدلى مصرعه و أصيب 10 أخرين، فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وميكروباص على طريق شبراـ أوسيم التابعة لمركز حمادة بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي قيادة أحمد نجيب محمد 27 سنة صيدلى وسيارة أجرة ميكروباص قيادة رامى اسكندر 25 عاما و مقيم بشبرا أوسيم .

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الملاكى وإصابة الثانى و9 أخرون، حيث تم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام و المصابين لذات المستشفى وجارى تحرير محضر بالحادث.