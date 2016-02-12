اندلاع حريق بمنزل فى إيتاى البارود بالبحيرة

اندلع منذ قليل، حريق بأحد منازل قرية النشو التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وذلك فى ظروف غامضة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارًا من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، وبالفحص تبين اشتعال النيران فى منزل "السيد.ر.م" مقيم بقرية النشو التابعة لإيتاى البارود، دون أسباب واضحة.

وأكد صاحب المنزل أن هناك سببا غامضا وراء نشوب الحريق بمنزله، خاصة مع تكرار الحادث خلال الفترة الماضية ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2538 إدارى مركز شرطة إيتاى البارود لسنة 2016.

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