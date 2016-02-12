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فيديو.. مدير مستشفى الأنجلو عن إضراب الأطباء: «شوية خونة»

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فيديو.. مدير مستشفى الأنجلو عن إضراب الأطباء: «شوية خونة» فيديو.. مدير مستشفى الأنجلو عن إضراب الأطباء: «شوية خونة»

توافد الأطباء على مقر النقابة لبدء عمومية «يوم الكرامة»

هاجم الدكتور نادر حليم، مدير مستشفى الأنجلو، الأطباء الذين تظاهروا اليوم احتجاجا، ضد وزارة الداخلية بسبب واقعة مستشفى المطرية، واصفا إياهم، بأنهم «شوية صيع، وأوباش».

وقال «حليم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الملف»، المذاع على فضائية «العاصمة»، تقديم الإعلامي عزمى مجاهد، أن الأطباء المحتجين ضد وزارة الداخلية مأجورين، ويتلقون دعم مالى للمشاركة في التظاهرة.

وأضاف أن وزارة الداخلية، مسئولة عن تأمين المواطن والأمن المصرى، والدولة في حالة حرب داخليا وخارجيا، وعلى الجميع أن يعلم ذلك، واصفا الداعين للإضراب بانهم خونة.

وكانت الجمعية العمومية، بنقابة الأطباء اليوم، شهدت وقفة احتجاجية على سلم النقابة تنديدا بأزمة اعتداء عدد من أمناء الشرطة على الأطباء بمستشفى المطرية التعليمي، وعدم محاسبة الأمناء على هذا الجرم، والمطالبة بتشريع لتجريم التعدي على الأطباء والفريق الطبي والمنشآت الصحية.

 

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