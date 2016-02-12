أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تحريات «الأمن العام» تدين «الأمناء» فى «ضرب أطباء المطرية»

Google+ Print
تحريات «الأمن العام» تدين «الأمناء» فى «ضرب أطباء المطرية» تحريات «الأمن العام» تدين «الأمناء» فى «ضرب أطباء المطرية»

مستشفى المطرية – أرشيفية

أدانت تحريات الأمن العام، التى تسلمتها نيابة شرق القاهرة، الكلية بإشراف المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق، 9 أمناء شرطة فى واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، أثناء تادية عملهم.

وذكرت التحريات أن الواقعة بدأت بتوجه أمناء الشرطة مع زميلهم المصاب محمد رضوان إلى مستشفى المطرية لعلاجه أثناء قيامه بمطاردة أحد المتهمين بشوارع المطرية وأثناء المطاردة سقط أمين الشرطة على الأرض وأصيب بجرح بالساق. وأضافت التحريات أن مشادات كلامية بدأت بين الطرفين تبادل خلالها الأمناء والأطباء التشابك بالأيدى قام على إثرها امناء الشرطة باستدعاء أفراد من وحدة المباحث إلى مستشفى المطرية وأجبروا الأطباء على التوجه معهم إلى قسم شرطة المطرية واحتجازهم بالقوة داخل غرفة المباحث وأن نائب مأمور القسم أخرجهم من الغرفة وأعادهم مرة أخرى إلى المستشفى لتحرير محضر بالواقعة.

وأضافت التحريات أن أمناء الشرطة ارتكبوا الواقعة وأكدت أنهم اصطحبوا الطبيبين بالقوة واحتجزوهما دون وجه حق واستعملوا معهما القوة والقسوة.

واستمعت النيابة العامة على مدار الأيام الماضية إلى اقوال كل من أمناء الشرطة والأطباء والشهود، حيث أنكر أمناء الشرطة فى التحقيقات كافة الاتهامات المنسوبة لهم مؤكدين أنهم لم يعتدوا على الاطباء.

وأضافوا فى التحقيقات أن الأطباء هم من قاموا بالاعتداء عليهم فى بداية الأمر وأنهم توجهوا إلى مستشفى المطرية أثناء علاج زميلهم أمين شرطة مصاب فى إحدى المأموريات وعقب وصولهم لم يجدوا الرعاية الكاملة أو الاهتمام من قبل طاقم الأطباء والتمريض، فوقعت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى اعتداء بالضرب والسب من قبل الأطباء وطاقم التمريض نافين الاعتداء على الأطباء وطاقم التمريض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا