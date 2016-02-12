بالصور. أهالى سوهاج يستقبلون أول العالم فى حفظ القرآن بالطبل والمزمار

استقبل أهالى اولاد خليفة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، القارى عبد الرحيم راضى الذى حصل على المركز الأول على العالم فى حفظ القران الكريم بماليزيا، بالطبل والمزمار البلدى وسط فرحة عارمة.

وقال أحد الأهالى، أن القرية تشهد فرحة عارمة بعد حصول القارىء عبد الرحيم على المركز الأول فى القران الكريم بماليزيا .

ومن جانبه أكد الدكتورأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه سيقوم بتكريم الطالب عبدالرحيم راضى إبن مركز دار السلام الإثنين المقبل.

يذكر أن الطالب عبد الرحيم راضى محمد حصل على المركز الأول فى المسابقة العالمية لتلاوة القرآن الكريم بماليزيا، حيث تم منحه أفضل قارئ فى العالم وحصل على درع المسابقة ونيل لقب القارئ العالمى، وهوطالب بكلية الصيدلة جامعة أسيوط.



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