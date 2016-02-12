الخارجية الروسية : الهدنة فى سوريا قد تدخل حيز التنفيذ بعد أسبوع

>أعلن نائب وزير الخارجية الروسى جينادى جاتيلوف اليوم الجمعة أن وقف إطلاق النار فى سوريا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ بعد أسبوع.

وأوضح الدبلوماسى الروسى - فى تصريح صحفى أدلى به فى ميونخ ونقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن فريق العمل الخاص بإعداد وقف إطلاق النار فى البلاد كلف بإعداد آلية بهذا الشأن خلال أسبوع، وذلك ضمن اتفاقات توصلت إليها المجموعة الدولية لدعم سوريا فى ميونخ أمس الخميس.

>وأضاف أن الحديث يدور عن موعد تقريبى، لكن الأمر يرتبط بنتائج اجتماع فريق العمل المتوقع عقده فى جنيف الأسبوع القادم.

من جانبه أطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا اليوم رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمّام سلام فكرة وقف العمليات العدائية بين القوى المتحاربة فى سوريا للسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والتى أقرّت فى اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا الذى عقد فى ميونيخ أمس.

جاء ذلك خلال استقبال سلام فى مقر إقامته فى ميونيخ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، حيث بحث معه فى الجهود الدبلوماسية المبذولة لمعالجة الأزمة السورية.

>وذكر بيان صحفى صدر عن المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة اللبنانية أن المبعوث الدولى عرض مختلف مواقف القوى الدولية الأساسية المعنية بالأزمة السورية.

ومن جانبه، عرض رئيس الحكومة اللبنانية العبء الذى يشكله ملف النازحين السوريين على لبنان وضعف المعونات التى يتلقاها لمساعدته على تحمل هذا العبء. كما عرض الوضع الأمنى فى لبنان والانجازات التى تحققها الاجهزة الأمنية المختلفة فى مكافحة الارهاب.

وأشاد دى مستورا بسياسة النأى بالنفس التى تعتمدها الحكومة اللبنانية إزاء الأحداث الجارية فى سوريا، ودعا إلى تضافر جهود جميع القوى اللبنانية لحفظ الاستقرار فى لبنان.

>كما استقبل سلام وزير الدفاع الفرنسى جان ايف لودريان وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكداً تمسك لبنان حكومة وشعباً بتعزيز هذه العلاقات التاريخية.

وشدّد الوزير الفرنسى على وقوف بلاده إلى جانب لبنان واستمرار دعمها للجيش والقوات الأمنية، مؤكدا أنّ صفقة الأسلحة الفرنسية للجيش اللبنانى بموجب هبة الثلاثة مليارات دولار من المملكة العربية السعودية ماضية فى مسارها، موضحاً أن شركات التصنيع الفرنسية وضعت قيد التنفيذ طلبيات الجيش وأن الدفعة المقبلة من المعدات ستكون جاهزة فى موعدها المحدد بموجب الجدول المتفق عليه مع الجيش اللبناني.

وأبدى لودريان قلقه من عدم استقرار الوضع السياسى فى لبنان، معرباً عن الأمل فى ان لا ينعكس ذلك على الوضع الأمني.

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