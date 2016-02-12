اسقاط مقاتلة تابعة للسلطات المعترف بها شرق ليبيا

أكد المتحدث باسم قاعدة بنينا الجوية فى بنغازى شرق ليبيا ناصر الحاسى لوكالة أ ف ب ان طائرة "ميغ 23" اسقطت الجمعة فى منطقة قاريونس شمال غرب المدينة اثناء استهدافها مقاتلين مناهضين للسلطات المعترف بها.

وقال الحاسى ان "طائرة ميغ 23 (...) سقطت فى منطقة قاريونس فى شمال غرب بنغازى بعد أن جرى استهدافها اثناء قيامها بقصف مواقع تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي". وأكد مصدر عسكرى آخر نجاة الطيار "بعدما تمكن من القفز بمظلته، إلا أن مكانه لم يحدد بعد".

>