الرباعية الدولية: الاستيطان الإسرائيلى والعنف يعرضان حل الدولتين للخطر

>أعربت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط عن قلقها البالغ اليوم ازاء استمرار أعمال العنف ضد المدنيين وسياسة الاستيطان الحالية وتزايد أعمال هدم المنازل الفلسطينية قائلةً إنها جميعها تُعرض امكانية تحقيق حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل للخطر.

جاء ذلك فى بيان صدر عقب اجتماع وزيرى الخارجية الأمريكى جون كيرى والروسى سيرجى لافروف والمسئولة عن شئون السياسة الخارجية بالإتحاد الأوربى فيدريكا موجرينى ونائب أمين عام الأمم المتحدة يان الياسون فى ميونخ اليوم.

وأكد البيان التزامه بتحقيق تسوية شاملة وعادلة للصراع الفلسطينى - الإسرئيلى على أساس التفاوض وقرارات مجلس الأمن الدولى رقمى 242 و338، وقالت الرباعية الدولية إن الوضع القائم غير قابل للإستمرار وإن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات رئيسية لإستقرار الأوضاع ووضع حد للاتجاهات السلبية الموجودة على الأرض، وأشارت إلى أن غياب مثل هذه الخطوات يؤدى إلى مزيد من تدهور الأوضاع، ما يضر بكل من الفلسطينيين واسرائيل.

وشدد البيان على ضرورة أن يثبت الجانبان الفلسطينى والاسرائيلى سريعا، من خلال السياسات، الالتزام الجاد بسياسة حل الدولتين من أجل اعادة بناء الثقة وتفادى دائرة التصعيد.

وقالت اللجنة الدولية إن دفع الإقتصاد الفلسطينى وتعزيز قدرات الادارة ستكون بمثابة حجر زاوية للدولة الفلسطينية وأن تحقيق وحدة فلسطينية حقيقية على أساس الديموقراطية ومنظمة التحرير الفلسطينية هو أمر لازم لاعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية شرعية وديموقراطية.

>وأكدت الرباعية الدولية التزامها بالعمل من خلال التنسيق مع الدول الإقليمية ومجلس الأمن لتحقيق الإستقرار ودعم التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للصراع الفلسطينى - الإسرائيلي.

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