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اختيار الفرشاة والتغذية الصحية.. طريقك للعناية بأسنانك

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اختيار الفرشاة والتغذية الصحية.. طريقك للعناية بأسنانك اختيار الفرشاة والتغذية الصحية.. طريقك للعناية بأسنانك
آلام الأسنان من أشد الأنواع التى يهرب منها الجميع، وتكمن غالبية الطرق الوقائية التى نتبعها فى غسل الأسنان وتناول الكالسيوم، ورغم كل هذه المحاولات إلا أنها لا تفيد مع بعض الأفراد نتيجة للأخطاء الكبيرة التى يقعون فيها.

العناية بالأسنان تبدأ باختيار الفرشاة


>ويوضح الدكتور محمد عطية أخصائى علاج الأسنان، أن الغالبية يحصرون طرق العناية بالأسنان فى غسل الأسنان يوميا قبل النوم فقط، وهذا خطأ كبير فهناك خطوات كثيرة تساعدك على العناية بصحة بأسنانك، منها اختيار الفرشاة المناسبة لأسنانك بحيث لا تكون ناعمة أو خشنة، مع تغييرها باستمرار كى لا تتراكم عليها البكتيريا وتنقلها إلى الأسنان بشكل يضعفها، ويجب أن تكون الفرشاة مناسبة أيضًا لحجم الفم فالصغار لهم فرشاة والكبار أيضًا، إضافة إلى الابتعاد عن الفرشاة الحديثة التى تعتمد على البطارية.

التغذية الصحية تؤثر على الأسنان


>ويضيف د. عطية، أن التغذية الصحية من الخطوات الهامة للعناية بالأسنان، وهذه التغذية يجب أن تشمل أطعمة تحتوى على الفيتامينات والأملاح المعدنية كالكالسيوم الذى يساعد فى تقوية الأسنان، وفى حالة مواجهة مشكلة بالأسنان علينا عدم الاستماع لتجارب الآخرين والذهاب للطبيب لأن لكل شخص حالته المختلفة عن الآخرين.

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