في_إنجلترا – الأسبوع 25 - قمة غير متوقعة وأخرى قاتلة.. وحلم توتنام التاريخي وسقوط غريب

استمر ليستر سيتي في مفاجآته خلال الموسم الجاري بعدما تغلب على مضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي في قمة الجولة التي لم تكن نتيجتها متوقعة.

في الوقت ذاته واصل توتنام حلمه في المنافسة على اللقب الذي لم يظفر به منذ 55 عاما بالفوز على واتفورد بهدف دون رد ليبتعد عن الصدارة بفارق خمس نقاط فقط.

فيما نجح أرسنال في عبور عقبة بورنموث بهدفين دون رد ليرتقي للمركز الثالث على حساب مانشستر سيتي، بينما جاءت قمة الجولة الأخرى بين تشيلسي ومانشستر يونايتد قاتلة على الشياطين الحمر.

ففي الوقت المحتسب بدل من الضائع وبين كان يونايتد يسير نحو تحقيق فوزا صعبا أبى دييجو كوستا إلا أن يدرك التعادل لتشيلسي.

وأخيرا حقق سندرلاند مفاجأة كبرى بالتعادل مع ليفربول بهدفين لكل منهما رغم تأخر القطط السوداء ف النتيجة حتى الدقيقة 82.

كل هذا كان في أبرز أحداث الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

سُجل خلال تلك الجولة 22 هدفا من بينهم ركلة جزاء واحدة فقط، فيما لم يكن هناك أي أهداف عكسية في تلك الجولة.

تم إشهار البطاقات الصفراء 23 مرة فيما كان هناك حالة طرد واحدة فقط.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما حدث في كل جولة من الدوري الإنجليزي موسم 2016-2015 عقب نهاية كل أسبوع.

أفضل فريق

ليستر سيتي بلا أدنى شك يستحق هذا اللقب خلال الجولة الماضية فقد واصل حلمه بتحقيق اللقب بعبور عقبة صعبة للغاية بعد تغلبه على مانشستر سيتي في عقر داره بثلاثة أهداف لهدف.

فريق المدرب كلاوديو رانييري لا يكتفي بالفوز فقط بل يقدم أداء مميزا للغاية هجوميا ودفاعيا وهو ما جعله يفوز باللقاء على الرغم من استحواذه على الكرة بنسبة 35% فقط.

أسوأ فريق

أن تلعب بملعبك وسط جماهيرك وتلاقي فريق مهدد منذ أول جولة في الموسم بالهبوط وتتقدم بهدفين ثم تفشل في الانتصار في آخر سبع دقائق فهذا الأمر غير جيد على الإطلاق إنه ليفربول.

ليفربول ظل مسيطرا على مباراته مع سندرلاند بطريقة جيدة وسجل هدفين وكان في طريقة لتحقيق الفوز ولكن من أول تسديدتين فقط للقطط السوداء على مرمى الحُمر أدركوا التعادل.

فريق المدرب يورجن كلوب مازال يثير العديد من التساؤلات والألغاز فهو لم يقدم شيئا يذكر أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية وأخيرا أمام سندرلاند سقط في فخ التعادل بطريقة غريبة ليتقهقر للمركز التاسع في جدول الترتيب.

مدرب الجولة

كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي يعرف جيدا كيف يسير بفريقه بنجاح حتى الآن في إطار الحلم بالظفر بلقب الدوري الإنجليزي.

فهو حتى الآن لم يخسر أمام كبار المسابقة سوى أرسنال في الدور الأول وأمام مانشستر سيتي جعل فريقه يقدم أحد أفضل مبارياته خلال الموسم الجاري.

لاعب الجولة

قدم آرون رامسي لاعب خط وسط أرسنال مباراة مميزة للمدفعجية أمام بورنموث.

فاللاعب الويلزي بلغت دقة تمريراته 85%، وصنع فرصتين من إحداهما جاء هدف تشامبرلين، وقام باستخلاص الكرة أربع مرات وتدخل أربع مرات أيضا بنجاح على الخصم.

معلومة الجولة

كريستال بالاس هو آخر فريق في الدوري الإنجليزي ينجح في حصد نقطة على الأقل في عام 2016، فقد خاض الفريق خلال العام الجاري ست مباريات قبل أن ينجح في ذلك الأمر.

رقم الجولة

أصبح واين روني هو ثالث أكثر اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي صناعة للأهداف بواقع 94 هدفا، مقابل 102 لفرانك لامبارد، و102 لريان جيجز.