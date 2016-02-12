ريال مدريد بدون مارسيلو وبيبي وبيل أمام بلباو

(إفي): أعلن المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، قائمة الفريق المستدعاة لمباراة الجولة الـ24 لليجا أمام أتليتك بلباو غدا السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" والتي شهدت غياب ثلاثة لاعبين عنها بداعي الإصابة.

وسيغيب الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو بداعي إصابة في الكتف تعرض لها خلال مباراة جرانادا في الجولة الماضية، بالإضافة إلى المدافع البرتغالي بيبي الذي دخل في طور التعافي من آلام في قدمه اليمنى حالت دون مشاركته منذ لقاء إسبانيول في الجولة قبل الماضية.

بينما يعاني الجناح الويلزي جاريث بيل من إصابة في عضلة السمانة تعرض لها خلال مباراة سبورتنج خيخون يوم 18 يناير الماضي، وعاودته من جديد خلال الفترة الماضية لتطول فترة غيابه.

وجاءت القائمة على النحو التالي: كيلور نافاس وكيكو كاسيا وروبن يانييز وداني كارباخال وألبارو اربيلوا ودانيلو ورافائيل فاران وسرخيو راموس وناتشو فيرنانديز وكاسيميرو وتوني كروس وماتيو كوفاتشيتش ولوكا مودريتش وإيسكو ألاركون وخاميس رودريجيز ولوكاس فازكيز وخيسي رودريجيز وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة.

وللمرة الأولى، لن تحصل الكتيبة المدريدية على راحة بعد المباراة، كما جرت العادة منذ قدوم زيدان كمدير فني مطلع الشهر الماضي، وذلك بسبب عودة منافسات دوري الأبطال الأسبوع المقبل، حيث سيعود اللاعبون للتدريبات في اليوم التالي من أجل التحضير لمباراة ذهاب دور الـ16 أمام روما الإيطالي على ملعبه "الأوليمبيكو" يوم الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن الفريق الملكي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، المتبقي له مباراة مؤجلة أمام سبورتنج خيخون، وسيستضيف في الجولة ذاتها سلتا فيجو على ملعب "كامب نو" بعد غد الأحد.

فيما يأتي "أسود الباسك" في المركز السادس برصيد 35 نقطة.