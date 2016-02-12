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رسميا - وست هام يحتفظ بباييه حتى 2021

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رسميا - وست هام يحتفظ بباييه حتى 2021 رسميا - وست هام يحتفظ بباييه حتى 2021

(إفي): أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة تجديد تعاقده رسميا مع مهاجمه الدولي الفرنسي ديميتري باييه حتى عام 2021.

وكان باييه (28 عاما) قد انضم لصفوف الفريق اللندني الصيف الماضي قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي مقابل نحو 10 مليون جنيه استرليني (13 مليون يورو) ليحجز مكانة أساسية له في صفوف "الهامرز" في غضون شهور قليلة ويصعد بهم للمركز السادس في البريميير ليج هذا الموسم حتى الآن.

وقال اللاعب صاحب القميص رقم 27 عقب تجديد تعاقده "إنها خطوة كبيرة بالنسبة لي، ودليل على الثقة الكبيرة في قدراتي، لا سيما من جانب مالك النادي (ديفيد) سوليفان، والمدرب".

وأردف "أشكرهم على كل هذا الدعم وأشعر بالسعادة والفخر لمواصلة هذه المغامرة داخل هذا الفريق".

وأحرز باييه 6 أهداف وصنع مثلها خلال 22 مباراة خاضهما مع الفريق الذي يشرف على تدريبه الكرواتي سلافين بيليتش، وهو ما دفع رئيس النادي لوصفه بـ"الصفقة الأفضل للنادي خلال هذا الموسم".

وأكد سوليفان في هذا الصدد "إنه اللاعب الأفضل الذي تعاقدت معه خلال 25 عاما. إنه لاعب محترف يقدر بـ30 مليون جنيه استرليني (39 مليون يورو) إنه لاعب كبير ويمتلك إمكانيات عالمية".

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