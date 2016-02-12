هنري: لم أعتقد إنني سأقول ذلك يوما ما.. توتنام يستطيع الفوز بالدوري

لم يتخيل تيري هنري أيقونة أرسنال أنه سيأتي اليوم الذي سيتحدث فيه عن غريم ناديه التقليدي توتنام وهو يتوقع أن يتوجوا بلقب الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنام المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط عن ليستر سيتي المتصدر بعد مرور 25 جولة من المسابقة.

وتحدث هنري قائلا:"لم أعتقد إنني سأقول ذلك في حياتي يوما ما، لكن توتنام يستطيع الفوز بالدوري، إنهم يستحقون الإشادة".

وأكمل"ما كان ينقص توتنام سابقا هو الثبات والاستقرار وفي المرة الوحيدة التي قام فيها دانييل ليفي ليفي مالك النادي الصبر على مدرب الفريق ظهرت النتائج لاحقا".

وواصل"هو فريق لديه العديد من اللاعبين الصغار الذين يلعبون دورا حيويا وهاما ف مسيرته خلال الموسم الجاري، ولديهم هداف رائع هو هاري كين، وكريستيان إيريكسن صانع الأهداف".

وأردف"هذا بالإضافة لقوة موسى ديمبلي واللاعب الشاب ديلي ألي، وحارس مرمى مميز وماورويسيو بوكويتينو مدربهم جيد جدا أيضا".

وتابع الأسطورة الفرنسية متحدثا في الوقت ذاته عن ليستر سيتي صاحب الصدارة"أؤمن بأنهم يستطيعون أيضا الفوز باللقب".

واستدرك"لكن عليهم الإيمان بقدرتهم في الفوز به، هم يقومون بعمل جيد جدا والمسافة حتى نهاية المسابقة ليست بعيدة".

وأكمل"ليستر هو الوحيد الذي يلعب كفريق، يمكن أن يكون لديك المال واللاعبين العظام لكن إذا لم تلعب كفريق واحد وتظهر الثبات فحينها ليستر سيكون له الأفضلية عليك في المنافسة".

وأتم"ليستر في صدارة جدول الدوري لسبب ما واضح، وفي تلك اللحظة هم أفضل فريق في المسابقة".

طالع أيضا

تقرير في الجول – كيف يسير توتنام متخفيا لتحقيق انجاز لم يحدث من 55 عاما