فان جال: النادي كان سيبلغني إذا تفاوض مع مورينيو

(إفي): أكد الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن النادي كان سيخبره إذا تفاوض مع البرتغالي جوزيه مورينيو ليحل محله الموسم المقبل.

وفي مقابلة نشرتها اليوم صحيفة (إندبندنت) أعرب فان جال عن ثقته في رضا النادي عن وجوده.

وقال "تحدثت مع إد وودوارد (نائب الرئيس التنفيذي) ولا أتخيل أنه تحدث مع جوزيه مورينيو".

وأضاف "أعتقد أنه إذا كان قد تفاوض مع مدرب آخر، كان سيخطرني بالأمر. فهذه هي العلاقة بيني وبينه".

وتأتي هذه التصريحات في ظل الشائعات التي تشير إلى أن مورينيو سيتولى تدريب المان يونايتد الموسم المقبل.

وقال فان جال "إذا كانوا يرغبون في تغيير فعليهم أن يستعدوا. إذا كانوا يفكرون في أحد ليحل محلي فعليهم أن يبحثوا عنه، ولكن إذا كان الأمر كذلك فيجب أن يخطروني. وأعتقد أنهم سيبلوغني إذا صح هذا الأمر".

وتابع "لا تربطني علاقة جيدة مع إد فحسب، بل أيضا مع آل جليزر (ملاك النادي). علاقتي جيدة معهم ولذا تزعجني هذه الشائعات. لقد طردوني وفقا للصحافة ثلاث مرات والآن بدأوا مفاوضات مع مورينيو".

وقال فان جال "اعتدت على الانتقادات. صحيح أنني كنت مستفزا مع وسائل الإعلام، ولكنني اضطررت لمواجهة مع الكثير من الانتقادات منذ أن بدأت التدريب".