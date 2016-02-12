إيران: "مستعدون للعمل مع السعودية" وتوجد مصالح مشتركة فى سوريا

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إنه يجب على إيران والسعودية تجاوز سنوات من العلاقات المتوترة والعمل من أجل الإستقرار فى سوريا والشرق الأوسط.

وفى مؤتمر ميونيخ للأمن قال ظريف بعد ساعات من كلمة لنظيره السعودى "ينبغى أن نعمل معا."

وأضاف "لا يمكن أن تستبعد أى من إيران والسعودية الأخرى من المنطقة ... نحن مستعدون للعمل مع السعودية... أعتقد أنه يمكن أن تكون لإيران والسعودية مصالح مشتركة فى سوريا."

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