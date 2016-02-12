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بريطانيا تدعو إلى دعم برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين

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بريطانيا تدعو إلى دعم برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين بريطانيا تدعو إلى دعم برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين

> أشاد وزير شئون اللاجئين السوريين البريطانى ريتشارد هارينجتون، اليوم الجمعة، بالجهود التى تبذلها السلطات والهيئات المحلية، داعيا إلى مزيد من الدعم لخطط فى اعادة توطين اللاجئين.

وفى كلمته أمام مؤتمر فى بيو سيتى فى نوتنجهام، وجه الوزير الشكر للهيئات المحلية والمنظمات فى "ايست ميدلاندز" لمشاركة الحكومة فى برنامج إعادة التوطين للأشخاص الأكثر عرضة للخطر فى المملكة المتحدة، ويعتبر المؤتمر جزء من سلسلة من المؤتمرات الاقليمية التى تعقد فى شتى أنحاء المملكة المتحدة هذا العام.

وقال ريتشارد هارينجتون " أشعر بالفخر لقيادة برنامج إعادة التوطين وأشعر بالسعادة لأننا بدأنا فى الوفاء بوعدنا مع أكثر من 1000 لاجئ سورى تم توطينهم بنهاية عام 2015، وأصبح هذا ممكنا بفضل جهد ودعم كبير من السلطات المحلية من ايست ميدلاندز وجميع أنحاء المملكة المتحدة".
>وأضاف " لا يزال هناك الكثير من العمل الذى يتعين القيام به، ونحن نوفر الحماية وبداية جديدة إلى نحو 20 ألف سورى أكثر عرضة للخطر على مدار هذا البرلمان".

وأكد أن الدعم والتعاون المستمر من السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية وغيرها ضرورى مع توسيع الحكومة لبرنامج إعادة التوطين أكثر خلال الأشهر المقبلة.
>يذكر أن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون كان قد عين هارينجتون فى شهر سبتمبر الماضى وزيرا خاصا بشئون اللاجئين السوريين.
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مصر 365

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