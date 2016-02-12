نشرة ONA للفضائيات| خطبة يسري فودة…cbc توضح حقيقة تغطية «عمومية الأطباء» .. وهندي صبري على نايل لايف



> إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

أعلن الإعلامي يسري فودة خطبته للإعلامية السورية ألمى عنتابلي في حفل صغير اقتصر على بعض الأصدقاء المقربين..للمزيد

تقدم الفنانة داليا البحيري حلقة اليوم من برنامج «أنا مصر»، وتبدأ الحلقة بفقرة مع “عبد الرحمن محمد” أصغر مبتهل في مصر وعضو فرقة ع”مران للانشاد الدينى”..للمزيد

في حلقة تحت عنوان “سعيد ولا متجوز”، يستضيف برنامج “بيت العيلة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم على شاشة انهار، الفنان الكوميدي أحمد أدم، حيث يمثل في الحلقة شخصية المتزوج ويتحدث عن حياته الشخصية وأهم الموقف التي يتعرض لها في مشواره الحياتي، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً..للمزيد

رد حاتم القناوي مراسل CBC اكسترا، على الصورة التي أثارت الجدل الخاصة بشأن تغطية «عمومية نقابة الأطباء» حيث أكد أنه تواجد من الساعة الواحدة ظهراً لتغطية الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء وبالفعل شاهد أعدادًا هائلة من الأطباء توافدوا للمشاركة في الجمعية..للمزيد

يقدم الإعلامي أسامة منير، اليوم، حفل تقيمه مؤسسة خيرية تسمى We Care كما يحي الحفل الخيري الفنانة هيفاء وهبي، يقام الحفل بفندقjw Marriott..للمزيد

فى حلقة خاصة من برنامج بوضوح والاحتفال بعيد الحب فى العاشرة مساء الأحد المقبل يستضيف الاعلامى د.عمرو الليثى المطربة وأميرة الرومانسية غادة رجب فى امسية موسيقية تتخللها عذوبة الألحان وروعة الكلمات وجمال الصوت..للمزيد

يفتح الإعلامي كمال ماضي ملف السكك الحديدية في مصر والإهمال الذي تتعرض له مزلقانات القطارات، والتي تسببت في زيادة حوادث القطار، وذلك في “الفقرة الثانية” من برنامجه “مصر في أسبوع” الذي يقدمه عبر قناة “ten” يوم الجمعة من كل اسبوع في الثامنة مساءً، ولمدة ثلاث ساعات..للمزيد

اعتمد حسين زين رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة خريطة الاحتفال بعيد الحب بالقطاع ، حيث تعرض قناة نايل سينما يوم الأحد الساعة 12 منتصف الليل برنامج “نجم اليوم”..للمزيد