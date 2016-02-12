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السفر المصري في روسيا : مصر ضد أي تقسيم محتمل لسوريا

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السفر المصري في روسيا : مصر ضد أي تقسيم محتمل لسوريا السفر المصري في روسيا : مصر ضد أي تقسيم محتمل لسوريا

قال السفير المصري لدى روسيا محمد البدري إن تدعم الكفاح ضد الإرهاب في سوريا ، وكذلك دعم المؤسسات السياسية السورية، مؤكدا أن القاهرة لا تتفق مع أي احتمال لتقسيم سوريا ولن توافق أبدا على مثل هذا السيناريو.

وأضاف البدري ، في كلمة خلال مؤتمر مائدة مستديرة عقدته وكالة (روسيا سيجودينا للمعلومات الدولية) ، ونقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية على نشرتها الإنجليزية ، “إننا لا نقبل ، ولن نقبل ، ولن نوافق أبدا على تقسيم سوريا ، ونحن نؤيد إنشاء حكومة انتقالية يحدد مستقبلها السوريون أنفسهم”.

وتابع إن مصر تدعم الكفاح ضد الإرهاب في سوريا ، وكذلك دعم المؤسسات السياسية السورية.

يشار إلى أن سوريا دخلت في حالة من الحرب الأهلية منذ عام 2011 ، حيث تتقاتل القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد ضد عدة فصائل معارضة وجماعات مسلحة أخرى.

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