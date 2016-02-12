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جامعة السويس تنهى استعداداتها لاستقبال التيرم الثانى

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جامعة السويس تنهى استعداداتها لاستقبال التيرم الثانى جامعة السويس تنهى استعداداتها لاستقبال التيرم الثانى
صرح الدكتور ماهر مصباح ، رئيس جامعة السويس ،اليوم الجمعة، بأن الجامعة أنهت استعداداتها من أجل استقبال التيرم الثانى، مشيرا إلى أن الدراسة ستبدأ غدا فى 3 كليات " العلوم – الثروة السمكية – هندسة بترول ".

وأضاف " مصباح " فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن جميع الكليات قامت بتعليق الجداول بمقر كل الكلية ، فضلا عن أن الكليات قامت بنظافة وتجميل المدرجات والمبانى لاستقبال التيرم الثانى .

وتابع رئيس جامعة السويس ، أن جميع النتائج تم الانتهاء منها ويتم مراجعتها فى الإدارة العامة لشئون الطلاب بالجامعة وظهورها فى الأسبوع الأول من الدارسة.

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