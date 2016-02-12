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مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: توقعنا استقرار النتائج بعد الفوز على الزمالك.. ولكن

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مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: توقعنا استقرار النتائج بعد الفوز على الزمالك.. ولكن مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: توقعنا استقرار النتائج بعد الفوز على الزمالك.. ولكن

أكد أيمن الجمل المدرب العام للإسماعيلي أن الجهاز الفني للدراويش سيعتمد خلال الفترة المقبلة على رفع الحالة المعنوية لدى اللاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب وذلك بسبب انخفاضهما عقب الهزيمة أمام الانتاج الحربي.

وكان الإسماعيلي قد سقط أمام الانتاج الحربي بثلاثية مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس لحساب الجولة 18 من الدوري المصري.

وتحدث الجمل لـFilGoal.com قائلا:"اللاعبون ساءت حالتهم النفسية كثيرا بعد الهزيمة من الانتاج".

وأكمل"كان من المفترض أن يحدث استقرار في النتائج لمباراتين على أقل تقدير بعد الفوز على الزمالك".

وأضاف"لكن للأسف تعرضنا للهزيمة والآن علينا علاج الحالة المعنوية السيئة لدى اللاعبين قبل ملاقاة المقاولون".

وأردف أيمن الجمل"سنركز أيضا على عودة اللاعبين المصابين للتشكيل الأساسي لعلاج الثغرات التي نعاني منها قدر المستطاع".

ويلاقي الإسماعيلي منافسه المقاولون يوم الثلاثاء المقبل لحساب الجولة 19 من الدوري المصري.

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