نهاية رحلة مبروك مع الشرطة.. ورمزي الأقرب

قرر مجلس إدارة نادي اتحاد الشرطة إقالة فتحي مبروك من منصبه كمدير فني للفريق بسبب سوء النتائج.

الشرطة لم ينجح في تحقيق أي انتصار هذا الموسم. تلقى 7 هزائم وتعادل 10 مرات

فتحي مبروك تولى قيادة الشرطة بعد رحيله عن الأهلي وبالتحديد في الـ26 من نوفمبر 2015 وقاد الفريق في 12 مباراة دون تحقيق أي انتصار.

وعلم FilGoal.com بتقديم مجلس إدارة الشرطة الشكر لفتحي مبروك مع اقتراب هاني رمزي المدير الفني السابق لنادي إنبي من تولي قيادة الفريق.

ويبدأ الشرطة مفاوضاته مع جهاز هاني رمزي بالكامل من أجل قيادة الفريق. فيتولى هاني رمزي مسؤولية المدير الفني مع تواجد طارق السعيد ووائل القباني في الجهاز.