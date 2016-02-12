زحام مرورى أعلى دائرى المرج بعد اشتعال النيران فى أتوبيس ركاب

توقفت الحركة المرورية على الطريق الدائرى أعلى منطقة المرج، بسبب اندلاع حريق فى الجزء الخلفى لأتوبيس ركاب، ما أدى لتوقف حركة المرور للقادم من المرج إلى قليوب، فيما توجهت قوات من الإدارة العامة للمرورلمكان الحادث للتعامل مع الأزمة.

تلقت غرفة عمليات إدارة المرور بلاغًا يفيد بتوقف الطريق أعلى دائرى المرج بسبب اشتعال النيران فى أتوبيس ركاب، وعلى الفور توجه رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات، فيما تم إبلاغ غرفة الحماية المدنية التى دفعت بسيارتى إطفاء للسيطرة على الحريق.

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