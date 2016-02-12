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رئيس وزراء العراق يتعهد بهزيمة تنظيم داعش بنهاية 2016

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رئيس وزراء العراق يتعهد بهزيمة تنظيم داعش بنهاية 2016 رئيس وزراء العراق يتعهد بهزيمة تنظيم داعش بنهاية 2016
تعهد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الجمعة بطرد تنظيم داعش من بلاده بنهاية العام.

وقال أمام مؤتمر الأمن فى ميونيخ "نستهدف أن يكون العام الحالى هو الأخير لوجود داعش فى العراق".

وأضاف ان "المنطقة التى حررناها حتى الآن أكثر من نصف ما كان يحتله داعش من قبل" مؤكدا تحرير جميع المحافظات تقريبا باستثناء محافظتى نينوى وجزء من الأنبار.

وقال العبادى ان تحسينات كبيرة طرأت على الجيش العراقى منذ الأيام الأولى لتقدم تنظيم داعش فى 2014 عندما ترك العديد من الجنود أسلحتهم وفروا من أمام مجاهدى التنظيم.

كما تحدث عن التقدم فى اكتساب ثقة السكان السنة الذين شعروا بالتفرقة ضدهم من قبل التى يهيمن عليها الشيعة.

وأكد العبادى ان سكان الانبار يرحبون بقوات الأمن "وهم يقاتلون الى جانب جيشنا لتحرير مناطقهم". مضيفا ان السكان الذين كانوا فى المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش ينتقلون إلى مناطق تسيطر عليها قوات الأمن العراقية "لأنهم يشعرون بأمان أكبر".

وأضاف أن ذلك تغيير كبير مقارنة مع عامين ماضيين عندما لم يكن سكان تلك المناطق يرغبون فى تواجد قوات الأمن العراقية فى مناطقهم.
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مصر 365

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