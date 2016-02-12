اختطاف ثلاثة من الحرس الرئاسى بشمال العراق

قالت الشرطة ومسؤول محلى إن ثلاثة من الحرس الرئاسى العراقى اختطفوا اليوم الجمعة قرب نقطة تفتيش يديرها مسلحون شيعة بالقرب من بلدة طوز خورماتو فى شمال البلاد.

وأضافت الشرطة أن أربعة أشخاص آخرين من بينهم موظف حكومى قتلوا فى حوادث منفصلة داخل البلدة وفى محيطها. وتقع طوز خورماتو- التى تعانى من تصاعد أعمال العنف فى الأشهر الأخيرة- على بعد نحو 175 كيلومترا شمالى بغداد.

ونشأ بين القوات شبه العسكرية من الأكراد والتركمان الشيعة تحالف مضطرب ضد تنظيم داعش منذ طرد التنظيم من مدن وقرى فى المنطقة فى 2014 بدعم من ضربات جوية بقيادة الولايات المتحدة.

وتشكل التوترات بين الجانبين تهديدا إضافيا للعراق الذى يكافح لاحتواء خطر داعش وهو أكبر تهديد أمنى منذ إطاحة الغزو الذى قادته الولايات المتحدة بصدام حسين فى 2003.

وعرقلت التوترات والخلافات العرقية والطائفية جهود مواجهة التنظيم.

وقال مهدى تقى وهو عضو فى مجلس محافظة صلاح الدين حيث تقع طوز خورماتو إن أفراد الحرس الرئاسى كانوا يستقلون سيارة خاصة متجهين إلى بغداد عندما اختطفهم مسلحون مجهولون قرب منتصف النهار. وأكدت الشرطة فى طوز خورماتو المعلومات.

وفى واقعة منفصلة قالت الشرطة إن مسلحين فتحوا النار على سيارة تقل حرسا لوزارة الكهرباء مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.

وقتل ثلاثة مدنيين فى حادثين منفصلين كما اختطف اثنان آخران.

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