خبر في الجول - المرشح الألماني يعتذر عن عدم تدريب الأهلي

ألماني أخر يقدم اعتذاره عن عدم تدريب النادي الأهلي. بعد بيرند شوستر وفيلكس ماجات، الآن جاء الدور على كريستوف دوم.

وأكد مصدر مسؤول في إدارة الأهلي لـFilGoal.com اعتذار دوم عن عدم قبول مهمة تدريب الأهلي.

اسم كريستوف دوم طُرح على طاولة مجلس إدارة الأهلي كمرشح ألماني لتدريب الأهلي مع أسماء فيلكس ماجات وبيرند شوستر ووينفرد شايفر وتوماس شاف.

وبدأ الأهلي في وقت سابق استطلاع أراء الرباعي الألماني. رد الفعل الأول جاء من بيرند شوستر بالاعتذار ثم فيلكس ماجات بسبب "الأوضاع السياسية في مصر". لتُصعب مهمة الفريق في جلب مدير فني ألماني الجنسية

ليأتي الدور على مدرب باير ليفركوزن السابق دوم ليتقدم باعتذاره عن عدم قبول مهمة تدريب الأهلي.

وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي لـFilGoal.com: "صفحة دوم تم غلقها بسبب اعتذاره. ولم يحدث أي مفاوضات أو محادثات جديدة مع أي مدرب منذ استطلاع الآراء الذي حدث في الأسابيع الماضية".

وأكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني الحالي للأهلي أنه لا يفكر مطلقا في مسألة استمراره من عدمها.

وقال زيزو: " ستمر في موقعي لحين تعاقد النادي مع مدرب أجنبي سواء حدث هذا الآن أو مع نهاية الموسم، لا يشغلني هذا الأمر".

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