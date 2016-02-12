مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المديرية والمحكمة القديمة

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية يرافقه اللواء هشام والى مدير إدارة مرور الغربية، اليوم الجمعة، خدمات تأمين ديوان مديرية الأمن والمحكمة القديمة.

وشدد مدير أمن الغربية على ضرورة التواجد الفعال للقوات والخدمات السرية لتأمين الأعماق والمفارز والمناطق الحيوية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية فى إطار القانون ، كما شدد على اليقظة التامة ودقة الملاحظة والتأكيد على دقة فحص جميع المترددين على ديوان المديرية والمحكمة وحظر ترك أى سيارات أو مركبات بجوار أو أمام الحرم الآمن.

كما شدد على عدم تجمع الخدمات فى مكان واحد وعدم تناول أى أطعمة أو مشروبات أو أدوية من الغير وخاصة المجندين، وضرورة مداومة مرور المستويات الإشرافية والقيادية بالوقوف على أداء القوات وتوعيتها بالظروف الأمنية الراهنة وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن للمواطنين واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

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