أخبار عاجلة

تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

باحث مصرى يكشف عن آلية لاختيار مرضى فيرس سى الأولى بالعلاج قبل غيرهم

Google+ Print
باحث مصرى يكشف عن آلية لاختيار مرضى فيرس سى الأولى بالعلاج قبل غيرهم باحث مصرى يكشف عن آلية لاختيار مرضى فيرس سى الأولى بالعلاج قبل غيرهم
أكد الدكتور مصطفى العوضى أستاذ الهندسة الوراثية بالمركز القومى للبحوث ضرورة وضع آلية واضحة ومحددة لاختيار مرضى فيروس سى، الذين يجب أن يخضعوا للعلاج ويحصلوا على الأدوية الجديدة بشكل عاجل وقبل غيرهم من المرضى الآخرين، وخاصة أن عدد المصابين بفيرس سى كبير للغاية، ولن تتحمل ميزانية الدولة علاجهم جميعًا فى القريب العاجل.

وطالب أستاذ الهندسة الوراثية بالمركز القومى للبحوث، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" - على هامش مشاركته فى مؤتمر المنتدى الدولى لأمراض الكبد - بأن تكون هناك أولوية لبعض مرضى فيرس سى للحصول على العلاج مبكرًا، وأن يتم ذلك بناء على معلومات علمية دقيقة، باختيار المرضى الذين يتطور مرضهم بشكل سريع ويتوقع وصول كبدهم لمرحلة التليف بشكل أسرع.

وأوضح الدكتور مصطفى العوضى: يمكننا التعرف على هؤلاء بإجراء تحاليل الكبد ومنها اختبار "CRS"، والذى يعنى المعادلة الرقمية لحدوث التليف، ويحدد سرعة تليف الكبد عن طريق قياسات "F0، F1، F2 ، F3"، وبالتالى يتضح المرضى الذين تزيد لديهم احتمالية سرعة تليف كبدهم وهؤلاء يجب أن يحصلوا على العلاج فى أسرع وقت، بينما يمكن أن ينتظر الآخرون الذين أظهرت التحاليل بأن كبدهم فى حالة أكثر استقرارا ولن يتليف سريعًا.

وتابع د. العوضى: يجب أيضًا إجراء اختبار الفيروس المضخم للخلايا "CMV"، باعتباره من أكثر العوامل التى تسرع من تليف الكبد، ويوجد بالفعل لدى الكثير من مرضى الكبد، والمثير أنه تتوفر بعض الأدوية لعلاجه، وبالتالى يمكننا تأخير تطور الكبد ووصوله لمرحلة التليف والتشمع والسرطان والمراحل الخطيرة المختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365