باحث مصرى يكشف عن آلية لاختيار مرضى فيرس سى الأولى بالعلاج قبل غيرهم

أكد الدكتور مصطفى العوضى أستاذ الهندسة الوراثية بالمركز القومى للبحوث ضرورة وضع آلية واضحة ومحددة لاختيار مرضى فيروس سى، الذين يجب أن يخضعوا للعلاج ويحصلوا على الأدوية الجديدة بشكل عاجل وقبل غيرهم من المرضى الآخرين، وخاصة أن عدد المصابين بفيرس سى كبير للغاية، ولن تتحمل ميزانية الدولة علاجهم جميعًا فى القريب العاجل.

وطالب أستاذ الهندسة الوراثية بالمركز القومى للبحوث، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" - على هامش مشاركته فى مؤتمر المنتدى الدولى لأمراض الكبد - بأن تكون هناك أولوية لبعض مرضى فيرس سى للحصول على العلاج مبكرًا، وأن يتم ذلك بناء على معلومات علمية دقيقة، باختيار المرضى الذين يتطور مرضهم بشكل سريع ويتوقع وصول كبدهم لمرحلة التليف بشكل أسرع.

وأوضح الدكتور مصطفى العوضى: يمكننا التعرف على هؤلاء بإجراء تحاليل الكبد ومنها اختبار "CRS"، والذى يعنى المعادلة الرقمية لحدوث التليف، ويحدد سرعة تليف الكبد عن طريق قياسات "F0، F1، F2 ، F3"، وبالتالى يتضح المرضى الذين تزيد لديهم احتمالية سرعة تليف كبدهم وهؤلاء يجب أن يحصلوا على العلاج فى أسرع وقت، بينما يمكن أن ينتظر الآخرون الذين أظهرت التحاليل بأن كبدهم فى حالة أكثر استقرارا ولن يتليف سريعًا.

وتابع د. العوضى: يجب أيضًا إجراء اختبار الفيروس المضخم للخلايا "CMV"، باعتباره من أكثر العوامل التى تسرع من تليف الكبد، ويوجد بالفعل لدى الكثير من مرضى الكبد، والمثير أنه تتوفر بعض الأدوية لعلاجه، وبالتالى يمكننا تأخير تطور الكبد ووصوله لمرحلة التليف والتشمع والسرطان والمراحل الخطيرة المختلفة.