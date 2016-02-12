الصحة العالمية: نُحدد علاقة "زيكا" بصغر رأس المولود خلال 8 أسابيع

وأكدت مسئولة منظمة الصحة، أن المعرفة بطبيعة الفيروس الذى انتشر بأمريكا اللاتينية هى معرفة فقيرة نسبيًا، ولكن منظمة الصحة استفادت إلى درجة كبيرة من تجربتها مع وباء إيبولا فى غرب إفريقيا وهى تقوم الآن بالاستجابة وبسرعة كبيرة لفيروس زيكا، ووضعت خطة للبحث والتطوير وللإعداد لحالات الطوارئ الصحية وبهدف تسريع توافر المضادات الطبية.
وأفادت المتحدثة، بأن منظمة الصحة العالمية حددت عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات البحثية وبما يصل إلى 15 شركة ومجموعة طبية حتى الآن سواء لتطوير أدوات طبية للتعامل مع فيروس "زيكا" وكذلك للجهات الراغبة فى الشروع فى البحوث الخاصة به.
وقالت إن هناك لقاحين بالفعل مرشحين هما الأكثر تقدما أحدهما لقاح الحمض الوطنى من المعاهد الأمريكية الوطنية وآخر من مؤسسة بهارات بيوتك من الهند وشددت مسئولة منظمة الصحة على أن هناك حاجة إلى 18 شهرا على الأقل بالنسبة للقاحات فيما يخص بدء التجارب على نطاق واسع.