للتخلص من ألم الصداع بدون أدوية.. تناول اللوز واللبن

أعراض الصداع

اللوز واللبن لعلاج الصداع

فجأة وبدون مقدمات نشعر أحيانًا بألم شديد فى الرأس، وبالتالى عدم قدرتنا على التحكم فى أعصابنا، وقد لا نستطيع العمل أو الإنتاج وبالتالى نلجأ إلى المسكنات التى تؤثر سلبًا على أجهزة الجسم فيما بعد.>وتشمل أعراض الصداع تشنجات عضلية فى الرقبة، الشعور بالإجهاد، عدم تقبل الأصوات القريبة أو الإضاءة الموجودة بالمكان.>وفى ظل تأكيد الأبحاث والدراسات على أخطار الأدوية المتوفرة بالأسواق حاليًا، يقدم العلماء بدائل طبيعية لمنع الألم الذى يشعر به الإنسان.

وفى السياق يقدم الموقع الأمريكى "thedailymeal"، طريقة سهلة للتخلص من آلام الصداع دون اللجوء للأدوية المسكنة، وهذه الطريقة تعالج الصداع الكامل أو النصفى، وتعتمد على تناول اللوز نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماغنسيوم والمعادن الأخرى التى تساعد فى وقف آلام الصداع، حيث يحتوى على "ساليسن" الذى يتحول إلى حمض "الساليسيلك"، وهو المستخدم فى الأدوية المسكنه للصداع وجميع أنواع الآلام، ولزيادة فائدة اللوز للجسم يجب تناول اللبن بجانبه.